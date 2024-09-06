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Власть

Закон о НКО. Утвержден порядок ведения реестра организаций

Кабинет министров утвердил положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и проведения проверки их деятельности.

Положение разработано в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях», определяет порядок ведения реестра, требования к сведениям, содержащимся в нем, порядок проведения проверки деятельности таких организаций.

Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного представителя, включенных в него.

Установлено, что уполномоченным государственным органом по ведению реестра является Министерство юстиции. Заявления о включении в него подаются в уполномоченный государственный орган в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу. Это произойдет через десять дней со дня официального опубликования.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, он пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания документа не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304244/
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