14:42
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Власть

В Минюсте ответили на заявление депутата об отсутствии на работе главы ведомства

Депутат Дастанбек Джумабеков сегодня на заседании комитета заявил, что министр юстиции Аяз Баетов почти два месяца не ходит на работу. Нардеп предложил провести служебное расследование по этому поводу.

На заседании рассматривался законопроект о нотариате. Парламентарий спросил, почему глава Минюста отсутствует. Замминистра Орозбек Сыдыков, отвечая на вопросы депутата, сказал, что министр находится на больничном.

В пресс-службе Минюста, куда 24.kg обратилось за комментарием, заявили, что Аяз Баетов выходил в отпуск в январе. 

«Но сейчас он находится на работе. У нас завтра выезд по работе. Он не брал больничный», — сообщили там.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288308/
просмотров: 943
Версия для печати
Материалы по теме
Без пяти минут Гурбангулы. Эрбол Султанбаев о принуждении к встрече кортежа
Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Ведется служебное расследование
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта
Шайлообек Атазов просит не&nbsp;распространять слухи и&nbsp;сообщил, что он&nbsp;в&nbsp;Турции Шайлообек Атазов просит не распространять слухи и сообщил, что он в Турции
Рейтинги доверия Садыру Жапарову и&nbsp;Камчыбеку Ташиеву выросли Рейтинги доверия Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву выросли
Кыргызстан и&nbsp;Китай планируют открыть КПП &laquo;Бедель&raquo; и&nbsp;новую автодорогу Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
14:27
Почти 100 нотариусов привлечены к ответственности за незаконные действия Почти 100 нотариусов привлечены к ответственности за не...
14:08
Сделать единую стоимость услуг частных и госнотариусов предлагает депутат
13:43
Налогоплательщики стали получать электронные акты по итогам рейдов
13:24
В Минюсте ответили на заявление депутата об отсутствии на работе главы ведомства
13:04
Сотрудникам «Тазалыка» выдали одежду с мигалками. Ночью их будет видно издалека