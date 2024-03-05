В Минюсте ответили на заявление депутата об отсутствии на работе главы ведомства

Депутат Дастанбек Джумабеков сегодня на заседании комитета заявил, что министр юстиции Аяз Баетов почти два месяца не ходит на работу. Нардеп предложил провести служебное расследование по этому поводу.

На заседании рассматривался законопроект о нотариате. Парламентарий спросил, почему глава Минюста отсутствует. Замминистра Орозбек Сыдыков, отвечая на вопросы депутата, сказал, что министр находится на больничном.

В пресс-службе Минюста, куда 24.kg обратилось за комментарием, заявили, что Аяз Баетов выходил в отпуск в январе.

«Но сейчас он находится на работе. У нас завтра выезд по работе. Он не брал больничный», — сообщили там.