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Власть
Сюжет: Безопасный город

Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против

Не все автовладельцы могут себе позволить установить видеорегистраторы, даже самые дешевые. Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Тазабек Икрамов.

Отметим, кабмин инициировал поправки в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», которые обязывают владельцев машин устанавливать видеорегистраторы для фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Норму предлагают ввести с 1 января 2025 года, что позволит автовладельцам спланировать свой бюджет для приобретения видеорегистратора.

Отсутствие видеорегистратора влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).

«Граждане и так сегодня живут не очень хорошо. Не каждый может позволить купить даже самую дешевую технику, которая в среднем стоит 2 тысячи сомов. Закон хороший, но возможно ли реализовать это за счет спонсоров или грантов? Пусть государство в целях безопасности продумает. Ведь мы и так берем много грантов и кредитов», — сказал Тазабек Икрамов.

Его поддержал также нардеп Улугбек Ормонов. «Это неправильно и станет дополнительным бременем для народа», — добавил он.

Парламентарий напомнил, что в свое время был реализован проект «Безопасный город». Он считает, что эти камеры и должны фиксировать нарушения.

Как пояснил в Жогорку Кенеше первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов, видеорегистраторы устанавливать обязаны при ввозе автомобилей в республику.

Сообщается, что это делается для укрепления общественной безопасности и водительской дисциплины. Видеорегистраторы будут фиксировать правонарушения и станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Первый замглавы МВД попросил депутатов поддержать концепцию закона и ко второму чтению внести поправки и предложения. Однако они проголосовали за доработку законопроекта. Повторно его рассмотрят через месяц.

Напомним, глава кабинета министров Акылбек Жапаров поручал МВД подготовить законопроект еще в 2022-м.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285373/
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