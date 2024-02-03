Год Дракона. Кому из депутатов и министров светит удача, а кому нет

По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех.

24.kg рассказывает, кто из чиновников и депутатов родился под этим символом и что наступивший год готовит им и их партнерам по гороскопу.

Кто в парламенте Дракон

Официально год Дракона начнется 10 февраля 2024-го (китайский Новый год) и закончится 28 января 2025-го.

В китайской мифологии драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а также приносят процветание миру. Существо также считается могущественным талисманом.

Дракон — пятое из 12 животных китайского гороскопа. Это единственное мифическое существо среди знаков зодиака. Он самый энергичный и могущественный.

В год Дракона родились член фракции «Ата Журт Кыргызстан» Мейкинбек Абдалиев, член фракции «Альянс» Азамат Исираилов.





Сын бывшего президента Сеид Атамбаев, поссорившийся с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, и ставший безынициативным экс-спикер Талант Мамытов.







Брат Камчыбека Ташиева Шайырбек и среди женщин-депутатов единственный Дракон — Гулкан Молдобекова.

Добровольно отказался от депутатского мандата после драки в ресторане «Золотой дракон» Жаныбек Абиров тоже родился под этим знаком зодиака.

Вакантное место по итогам повторных выборов по Ленинскому одномандатному округу № 26 в сентябре досталось Крысе Кубанычбеку Самакову.

Депутатского значка, но уже не по собственному желанию, а по решению ЦИК из-за фальшивого диплома лишился член «Альянса» и тоже Дракон Фарходбек Алимжанов.

Фото из интернета. Фарходбек Алимжанов

Из-за судебных тяжб мандат еще не передали следующему в списке «Альянса» Эльдару Абакирову. Он родился в год Петуха.

Среди новичков Драконов нет

Осенью уходящего года Кролика обновился состав кабмина. На смену Тигру Талантбеку Иманову, возглавлявшему Министерство цифрового развития, пришла Змея Нурия Кутнаева.

Бразды правления в Минздраве от Кролика Гулнары Баатыровой перешли Крысе Алымкадыру Бейшеналиеву, известному своими скандальными инициативами, к примеру, рекомендацией лечить коронавирус ядовитым иссык-кульским корнем. Место Петуха Каныбека Иманалиева в Министерстве образования и науки заняла Змея Догдуркуль Кендирбаева.

Читайте по теме Эксцентричный чиновник. Какими скандалами запомнился Алымкадыр Бейшеналиев

Таким образом, в кабмине Акылбека Жапарова, который сам по китайскому календарю является Собакой, пять Змей. Помимо Догдуркуль Кендирбаевой и Нурии Кутнаевой, под этим символом родились заместитель председателя и Twitter-блогер по совместительству Эдиль Байсалов, глава Министерства транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев и министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

Крыс вместе с Алымкадыром Бейшеналиевым четыре: заместитель Акылбека Жапарова Адылбек Касымалиев, глава Министерства юстиции Аяз Баетов и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

В кабмине всего два Дракона — министр обороны Бактыбек Бекболотов и теперь уже экс-министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

В год Кабана родился министр финансов Алмаз Бакетаев, а председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев — в год Обезьяны.

Под знаком уходящего, 2023 года появились на свет министр внутренних дел Уланбек Ниязбеков и глава МИД Жээнбек Кулубаев.

От легенды до наших дней

Существует красивая легенда, почему сильный Дракон стал всего лишь пятым, а не первым в китайском гороскопе. Согласно поверью, нефритовый император Юй-ди устроил забег среди животных, чтобы определить порядок знаков зодиака.

Когда Дракон был близок к финишу, то увидел деревню, которая страдала от засухи. Он полетел над облаками и вызвал дождь, чтобы помочь голодающим. Дракон продолжил путь, но увидел другую деревню — ей угрожало наводнение. Он сжалился над жителями, поглотил воду и только потом продолжил путь. Перед самым финишем Дракон увидел, что Кролика преследует Волк. Чтобы спасти Кролика, Дракон пропустил его вперед.

Так и получилось, что сильное и могущественное существо финишировало в забеге пятым, после Крысы, Быка, Тигра и Кролика.

По китайскому гороскопу год Дракона в 2024-м принесет успех и изобилие рожденным в год Крысы, Обезьяны и Петуха.

Дракон, если верить гороскопам, проявит благосклонность к представителям знака Крыса — депутатам Кубанычбеку Самакову, Улану Бакасову (группа «Мекенчил»), члену провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан» Алишеру Козуеву, его коллеге по партии Гулшааркан Култаевой, Айбеку Осмонову (группа «Мекенчил»), представителю группы «Элдик» Мирлану Самыйкожо, Данияру Толонову из «Мекенчила», Балбаку Тулобаеву из фракции «Ынтымак», Бахридину Шабазову из «Ишенима» и Исхаку Масалиеву из «Бутун Кыргызстан».

В кабмине — к Камчыбеку Ташиеву, Алымкадыру Бейшеналиеву, Адылбеку Касымалиеву, Аязу Баетову и Алтынбеку Максутову.

Побалует Дракон и Обезьян: Абдыбахаба Боронбаева из «Ата Журт Кыргызстан», его сопартийца Женишбека Токторбаева, Лейлу Лурову из «Ынтымака», Суйунбека Омурзакова из «Ишенима» и представительницу «Ыйман Нуру» Винеру Раимбачаеву и Камчыбека Ташиева.

Принесет удачу Петухам в Жогорку Кенеше: Арсланбеку Малиеву, Марлену Маматалиеву и Замирбеку Мамасадыкову. В кабинете Акылбека Жапарова Петухов нет.

В немилость к Дракону рискуют попасть (исключительно по гороскопу. — Прим. 24.kg) Быки — замглавы кабмина Бакыт Торобаев, министр энергетики Таалайбек Ибраев, а также нардепы, родившиеся под этим знаком, Нурбек Сыдыгалиев из «Ишенима» и Максатбек Сарбагышев.

В наступившем году с препятствиями в профессиональной и личной жизни могут столкнуться Змея и Собака.

Внимательными стоит быть тем, кто сам родился в год Дракона. Для них по китайской традиции 2024-й считается годом бенминга, то есть временем возрождения и неудач. Год Дракона поможет усилить такие качества, как смелость, уверенность и независимость.