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Власть

Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша

Фото мэрии Оша. Чиновники записывают поручения градоначальника

Фотография чиновников мэрии Оша, опубликованная на официальной странице муниципалитета в Facebook, стала предметом обсуждения в соцсетях.

Отметим, вчера пресс-служба мэрии Оша разместила сообщение о том, что глава муниципалитета Алмаз Мамбетов проверил состояние дорог. «Мэр совместно с руководителями городских организаций и учреждений провел выездное собрание по проверке состояния городских улиц. Мероприятие проведено в кузове грузовика, откуда проводилась проверка состояния остановок общественного транспорта, городских дорог и тротуаров, периферийных улиц, и всем его участникам на месте выдавались соответствующие поручения», — говорится в сообщении.

Забавным пользователям показалось не само сообщение и не мэр, катающийся в кузове грузовика, а фотография, где двое чиновников записывают в ежедневники поручения начальства. Их сравнили с госслужащими Туркменистана, которые почтительно записывают каждое слово своего президента в блокноты.  

«Бердымухамедизация», «TurkmenStyle!», «Раньше я такое видел обычно где-нибудь в хронике встречи Бердымухамедова с чиновниками. Видимо, других ролевых моделей у наших властей (любых уровней) попросту нет», — так отреагировали пользователи соцсетей на фотографию.

Ссылка: https://24.kg/vlast/210982/
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