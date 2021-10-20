Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша

Фотография чиновников мэрии Оша, опубликованная на официальной странице муниципалитета в Facebook, стала предметом обсуждения в соцсетях.

Отметим, вчера пресс-служба мэрии Оша разместила сообщение о том, что глава муниципалитета Алмаз Мамбетов проверил состояние дорог. «Мэр совместно с руководителями городских организаций и учреждений провел выездное собрание по проверке состояния городских улиц. Мероприятие проведено в кузове грузовика, откуда проводилась проверка состояния остановок общественного транспорта, городских дорог и тротуаров, периферийных улиц, и всем его участникам на месте выдавались соответствующие поручения», — говорится в сообщении.

Забавным пользователям показалось не само сообщение и не мэр, катающийся в кузове грузовика, а фотография, где двое чиновников записывают в ежедневники поручения начальства. Их сравнили с госслужащими Туркменистана, которые почтительно записывают каждое слово своего президента в блокноты.

«Бердымухамедизация», «TurkmenStyle!», «Раньше я такое видел обычно где-нибудь в хронике встречи Бердымухамедова с чиновниками. Видимо, других ролевых моделей у наших властей (любых уровней) попросту нет», — так отреагировали пользователи соцсетей на фотографию.