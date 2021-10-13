Новый состав правительства принял присягу

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и новый состав кабмина приняли присягу в парламенте в присутствии президента Садыра Жапарова.
Состав правительства:
- глава кабмина — руководитель администрации президента Акылбек Жапаров;
- первый заместитель главы кабмина Арзыбек Кожошев;
- заместитель главы кабмина Азиз Аалиев;
- заместитель главы кабмина по соцблоку Эдиль Байсалов;
- заместитель главы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр финансов Алмаз Бакетаев;
- министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов;
- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр труда и социального обеспечения Кудайберген Базарбаев;
- министр образования и науки Болотбек Купешев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр обороны Бактыбек Бекболотов;
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- министр юстиции Аяз Баетов;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
- министр энергетики Доскул Бекмурзаев;
- министр охраны природы, экологии и технического надзора Динара Кутманова;
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.