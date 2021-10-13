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Власть

Новый состав правительства принял присягу

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и новый состав кабмина приняли присягу в парламенте в присутствии президента Садыра Жапарова.

Состав правительства:

  • глава кабмина — руководитель администрации президента Акылбек Жапаров;
  • первый заместитель главы кабмина Арзыбек Кожошев;
  • заместитель главы кабмина Азиз Аалиев;
  • заместитель главы кабмина по соцблоку Эдиль Байсалов;
  • заместитель главы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев;
  • министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
  • министр финансов Алмаз Бакетаев;
  • министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов;
  • министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр труда и социального обеспечения Кудайберген Базарбаев;
  • министр образования и науки Болотбек Купешев;
  • министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
  • министр обороны Бактыбек Бекболотов;
  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • министр юстиции Аяз Баетов;
  • министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
  • министр энергетики Доскул Бекмурзаев;
  • министр охраны природы, экологии и технического надзора Динара Кутманова;
  • министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210286/
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