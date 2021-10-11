КРСУ предлагает открыть межгосударственный диссертационный совет по языкам

КРСУ предлагает открыть при вузе межгосударственный диссертационный совет по филологическим наукам. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил ректор университета Владимир Нифадьев.

По его словам, свое предложение учебное заведение направило спикеру парламента.

«Это русский язык, это германские языки и теория языков. В настоящее время ситуация с подготовкой кадров высшей квалификации по этим направлениям тяжелая. В отношении русского языка: у нас только один доктор наук по этому направлению, кандидатов нет. Нет диссертационного совета и по германским языкам, а английский, немецкий обязательны при сдаче кандидатского минимума», — отметил Владимир Нифадьев.

Он сказал, что вопрос диссертационного совета вуз обсудил с руководством Института иностранных языков Санкт-Петербурга. «Ректор дала согласие и даже подобрала докторов наук. И согласилась, что приезд членов диссертационного совета будет оплачивать этот институт», — заметил Владимир Нифадьев.

Он добавил, что вуз обратился к Жогорку Кенешу, чтобы на уровне государства поддержали предложение открыть такой диссертационный совет.