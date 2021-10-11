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Власть

КРСУ предлагает открыть межгосударственный диссертационный совет по языкам

КРСУ предлагает открыть при вузе межгосударственный диссертационный совет по филологическим наукам. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил ректор университета Владимир Нифадьев.

По его словам, свое предложение учебное заведение направило спикеру парламента.

«Это русский язык, это германские языки и теория языков. В настоящее время ситуация с подготовкой кадров высшей квалификации по этим направлениям тяжелая. В отношении русского языка: у нас только один доктор наук по этому направлению, кандидатов нет. Нет диссертационного совета и по германским языкам, а английский, немецкий обязательны при сдаче кандидатского минимума», — отметил Владимир Нифадьев.

Он сказал, что вопрос диссертационного совета вуз обсудил с руководством Института иностранных языков Санкт-Петербурга. «Ректор дала согласие и даже подобрала докторов наук. И согласилась, что приезд членов диссертационного совета будет оплачивать этот институт», — заметил Владимир Нифадьев.

Он добавил, что вуз обратился к Жогорку Кенешу, чтобы на уровне государства поддержали предложение открыть такой диссертационный совет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209976/
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