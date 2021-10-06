Законностью работы существующего кабмина заинтересовались в парламенте

Существующий кабинет министров работает без соответствующего закона. Об этом на заседании парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он отметил, что конституционный законопроект «О кабинете министров» еще только рассматривается во втором чтении, в то время как правительство уже пять месяцев работает.

«Конституция работает, а законов нет. Это как кузов один, мотор другой. Законна ли работа нынешнего кабмина?» — поинтересовался Рыскелди Момбеков.

По словам депутата Дастана Жумабекова, парламент принимал конституционный законопроект о переходном периоде.

«Мы дали право президенту до принятия соответствующих законопроектов самому решать некоторые вопросы. До ноября все проекты должны быть приняты. После этого нам предложат новый состав кабмина», — ответил нардеп.

Министр юстиции Асель Чынбаева отметила, что после принятия законопроекта о кабинете министров начнется слияние администрации президента и аппарата главы кабмина.