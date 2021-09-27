На заседание Евразийского межправсовета потратили более 18 миллионов сомов

Для проведения заседания Евразийского межправительственного совета 19-20 августа 2021 года из бюджета было потрачено свыше 18 миллионов сомов. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам.

Заместитель министра экономики и финансов Данияр Амангельдиев напомнил, что в июле кабмин уже просил согласия профильного комитета на выделение средства на строительство и оборудование конференц-зала в Госрезиденции № 2 в Чолпон-Ате. Кроме того, на проведение встречи премьер-министров ЕАЭС потрачено еще 18,9 миллиона сомов.

«Получается, что за один день премьеры «съели» более 18 миллионов сомов? Предоставьте нам смету расходов, на что потратили деньги — кто что ел и пил», — возмутился депутат Мурадыл Мадеминов.

Депутат Улан Примов отметил, что согласен с необходимостью расходов для проведения заседаний на должном уровне. Но парламентарий недоволен, что на согласование Жогорку Кенеша этот вопрос вынесли только к концу сентября.

«Заседание прошло 19 августа. Ладно, тогда Жогорку Кенеш был на каникулах. Но с 1 сентября мы начали работать, все комитеты свои заседания проводят. Почему вы только в конце месяца приносите документы?» — задался вопросом Улан Примов.

Замминистра экономики и финансов Данияр Амангельдиев пообещал предоставить депутатам уточненную информацию по расходам.