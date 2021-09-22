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Власть

Страны СНГ договорились создать объединенную систему связи вооруженных сил

Страны СНГ договорились создать объединенную систему связи вооруженных сил. Законопроект по ратификации соглашения одобрили депутаты Мажилиса Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств — участников соглашения», — рассказал на заседании Мажилиса заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

По его словам, для функционирования совместной объединенной системы связи могут использоваться ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников.

Замминистра уточнил, что соглашение повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ, а принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

«Уровень систем связи стран СНГ разнородный. Могут возникать вопросы их разнородности. Какова в настоящее время совместимость средств связи казахстанской армии с армиями стран Содружества?» — спросил депутат Смагул Бахытбек.

«В данной ситуации имеются различные средства связи в казахстанской армии. И смысл этого соглашения в том и заключается, чтобы обеспечить именно взаимозаменяемость и сопрягаемость этих систем связи. В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что каким-то образом это может повлиять на действующую систему связи и управление войсками», — пояснил Дандыбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207993/
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