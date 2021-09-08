Депутаты возмущены ростом цен на бензин и продукты питания

Сегодня на заседании парламента депутаты потребовали пригласить членов правительства, а также нефтетрейдеров, отвечающих за рост цен на топливо.

По словам нардепа Айсулуу Мамашовой, цены на бензин становятся заоблачными, в то же время дорожает и автогаз.

«Просьба пригласить нефтетрейдеров, членов правительства, необходимо обсудить эту ситуацию. Возможно, закупать топливо из Казахстана. Мы должны найти выход, это касается каждого гражданина. Рост цен на бензин влияет и на стоимость продуктов питания, поскольку дорожает транспортировка», — сказала Айсулуу Мамашова.

Депутат Мирлан Жеенчороев также предложил пригласить на заседание парламента представителей исполнительной власти.

«Цены растут на все. Нужно предоставить информацию народу, которая сейчас закрыта. Антимонопольный комитет, Минфин, других членов кабмина, отвечающих за это нужно пригласить», — сказал Мирлан Жеенчороев.