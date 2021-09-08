12:23
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть

Депутаты возмущены ростом цен на бензин и продукты питания

Сегодня на заседании парламента депутаты потребовали пригласить членов правительства, а также нефтетрейдеров, отвечающих за рост цен на топливо.

По словам нардепа Айсулуу Мамашовой, цены на бензин становятся заоблачными, в то же время дорожает и автогаз.

«Просьба пригласить нефтетрейдеров, членов правительства, необходимо обсудить эту ситуацию. Возможно, закупать топливо из Казахстана. Мы должны найти выход, это касается каждого гражданина. Рост цен на бензин влияет и на стоимость продуктов питания, поскольку дорожает транспортировка», — сказала Айсулуу Мамашова.

Депутат Мирлан Жеенчороев также предложил пригласить на заседание парламента представителей исполнительной власти.

«Цены растут на все. Нужно предоставить информацию народу, которая сейчас закрыта. Антимонопольный комитет, Минфин, других членов кабмина, отвечающих за это нужно пригласить», — сказал Мирлан Жеенчороев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206394/
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогая аппаратура для лечения онкобольных не используется. Депутат возмущена
Власти обязаны компенсировать потери из-за пандемии, роста цен и тарифов на ЖКХ
На 20 августа инфляция в Кыргызстане составила 14,1 процента
Рост цен, безработица и коррупция. Кыргызстанцы назвали самые серьезные проблемы
Депутатки ответили члену «Бир Бола», предлагающему сократить гендерную квоту
Украл бензин на 2 миллиона сомов. Подозреваемый в мошенничестве задержан
Я не доллар, чтобы всем нравиться. Шайлообек Атазов о ссоре с Айсулуу Мамашовой
Гибель ребенка в детдоме. МВД не дает разрешения на эксгумацию тела
Килограмм моркови за 100 сомов. В Минсельхозе объяснили рост цен
Забастовка и тарифы. Как изменились цены за девять лет
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
8 сентября, среда
12:17
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Даниил Марсаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Даниил Мар...
12:00
Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну
11:57
Депутат призвал открыть спортинтернаты во всех регионах страны
11:55
За неделю топливо в Кыргызстане подорожало почти на 1 сом
11:53
В ГП «Кыргызкомур» вновь сменили директора