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Общество

В 2023 году бензина было импортировано на 24,5 миллиарда сомов

По данным Национального статистического комитета, в 2023 году импортировано 630 миллионов 114,2 тысячи литров автомобильного бензина на 24 миллиарда 488 миллионов 967,3 тысячи сомов.

Больше всего бензина в КР поставлено из России — 586 миллионов 884,8 тысячи литров на 23 миллиарда 292 миллиона 194 тысячи сомов.

Из Казахстана импортировано 40 миллионов 150,8 тысячи литров на 1 миллиард 76 миллионов 912,8 тысячи сомов. Из Армении — 2 миллиона 457,7 тысячи литров на 81 миллион 409,4 тысячи сомов. И из Беларуси — 620,9 тысячи литров на 38 миллионов 451,1 тысячи сомов.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291174/
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