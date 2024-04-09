В 2023 году бензина было импортировано на 24,5 миллиарда сомов

По данным Национального статистического комитета, в 2023 году импортировано 630 миллионов 114,2 тысячи литров автомобильного бензина на 24 миллиарда 488 миллионов 967,3 тысячи сомов.

Больше всего бензина в КР поставлено из России — 586 миллионов 884,8 тысячи литров на 23 миллиарда 292 миллиона 194 тысячи сомов.

Из Казахстана импортировано 40 миллионов 150,8 тысячи литров на 1 миллиард 76 миллионов 912,8 тысячи сомов. Из Армении — 2 миллиона 457,7 тысячи литров на 81 миллион 409,4 тысячи сомов. И из Беларуси — 620,9 тысячи литров на 38 миллионов 451,1 тысячи сомов.