Заседание Евразийского межправсовета. Подписаны 16 документов

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего 19-20 августа 2021 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, подписан ряд документов.
Участники заседания межправительственного совета утвердили:
- поручение в рамках вопроса о сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин;
- распоряжение о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств — членов Евразийского экономического союза;
- решение о вступлении в силу решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 июня 2021 года № 63;
- поручение о создании Евразийской (региональной) организации по аккредитации в области оценки соответствия;
- распоряжение об обеспечении равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстане для производителей Евразийского экономического союза и третьих стран;
- распоряжение о формировании рабочей группы высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций государств — членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки;
- поручение о реализации проекта «Автоматизированная трансграничная торгово-расчетная интегрированная система (АТТИС)»;
- распоряжение о перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах;
- распоряжение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза в 2020 году;
- распоряжение о ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕАЭК в 2020 году;
- распоряжение о формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом союзе;
- решение о внесении изменения в пункт 3 решения Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 года № 2;
- распоряжение о плане мероприятий (дорожной карте) по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств — членов Евразийского экономического союза на 2021-2023 годы;
- распоряжение о плане мероприятий (дорожной карте) по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза;
- распоряжение о плане первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Китайской Народной Республикой с другой стороны;
- решение о внесении изменения в порядок официального опубликования международных договоров в рамках Евразийского экономического союза, международных договоров ЕАЭС, заключаемых с третьими государствами, их интеграционными объединениями и международными организациями, решений органов Евразийского экономического союза.