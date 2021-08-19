В Кыргызстан прилетели Михаил Мишустин и Аскар Мамин

В Кыргызстан продолжают прибывать участники заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи прибыли председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Ранее в страну также прилетели премьер-министры Беларуси Роман Головченко и Армении Никол Пашинян, а также глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Напомним, с 19 по 20 августа 2021 года в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В заседании ЕМПС в качестве наблюдателей будут также участвовать премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кубы Мануэль Марреро Крус (посредством видео-конференц-связи).