Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента

Экс-заведующий отделом администрации президента Уран Чекирбаев связал свое увольнение с провалом проекта Digital-CASA. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

По словам Урана Чекирбаева, основная причина увольнения в том, что он открыто сказал администрации главы государства, что бывший и нынешний заведующие отделом цифрового развития вымогали у победителя тендера на участие в проекте Digital-CASA $300 тысяч.

«Как мне сказали, премьер-министр Улукбек Марипов сам лично настоял на моем увольнении. А руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов даже не выслушал, не защитил, не провел расследование и не довел до главы государства ситуацию по Digital-CASA. Садыру Жапарову вот с такой командой просто далеко не уехать», — высказался он.

Всемирный банк намерен отменить финансирование проекта Digital-CASA на $50 миллионов. ВБ провел виртуальную миссию с 7 мая по 15 июля 2021 года, в рамках которой изучались реализация проекта и в целом его эффективность. Стало известно, что в ВБ прогресс по целям Digital-CASA признали неудовлетворительным.