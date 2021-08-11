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Власть

Злоумышленники болели. В Генпрокуратуре объяснили рост преступности

В 2021 году количество преступлений выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа Эмиль Чамбаев.

По его словам, такие данные приводит Национальный статистический комитет.

«За шесть месяцев текущего года в ЕРПП зарегистрировано 79 тысяч 759 преступлений и проступков, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 66 тысяч 436. Рост преступности связан, в том числе, с пандемией коронавируса. В прошлом году были введены режим ЧП, комендантский час, ограничительные меры, везде стояли блокпосты. Это повлияло на то, что преступности в прошлом году было меньше. Очень много людей болело, в том числе и сами преступники. То есть они не могли совершать преступления. В целом, преступность — динамическое явление, соответственно, статистика меняется», — сказал Эмиль Чамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203719/
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