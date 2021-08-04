13:56
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Власть

Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19

Мероприятия, запланированные в рамках празднования 30-летия независимости Кыргызстана, должны пройти с учетом соблюдения эпидемиологических требований. Об этом заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе заседания организационного комитета.

Руководители госорганов и местных органов власти рассказали о ходе подготовки к юбилейной дате. Запланировано проведение свыше 40 мероприятий по всей республике. В столице состоятся военный парад, парад трудящихся, в областях запланированы театрализованные представления, концерты, состязания акынов-импровизаторов, фотовыставки, фестивали дизайнеров и ремесленников, сказителей эпоса «Манас».

Улукбек Марипов подчеркнул важность проведения мероприятий на высоком организационном уровне. «Запланированные мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты, должны пройти с учетом обеспечения общественной безопасности, с соблюдением эпидемиологических требований. Приоритетное значение необходимо уделить завершению строительства жилых домов, социальных и военных объектов в Баткенской области», — отметил он.

По итогам совещания глава кабмина поручил своевременно выделять деньги на организацию праздничных мероприятий и ускорение строительных работ в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203122/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов: Серебро и бронза Олимпиады-2020 — это большой подарок родине
Марипов, Ташиев, Сарыбашов. На площади Ала-Тоо болеют за олимпийцев
Улукбек Марипов посмотрел, как идет строительство комплекса «Чынгыз-Ордо»
Кабмин: Пробка на трассе Бишкек — Ош не связана с поездкой Улукбека Марипова
Глава кабмина поручил в кратчайшие сроки расчистить затопленные селем дороги
Жители Таласа жаловались на состояние школы. Улукбек Марипов осмотрел ее
Улукбек Марипов проинспектировал состояние дорог
Минкульт показал логотип к 30-летию независимости. В соцсетях его раскритиковали
Конфликт на границе. Улукбек Марипов посмотрел, как строят дома для пострадавших
Сход селей на юге. При необходимости привлекут дополнительные силы
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
4 августа, среда
13:41
Подростки пытались ограбить аптеку в Бишкеке. Их задержали Подростки пытались ограбить аптеку в Бишкеке. Их задерж...
13:29
Хабиб Нурмагомедов: У Кыргызстана может появиться новый боец в UFC
13:25
Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19
13:02
В Бишкеке задержан директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев
12:55
Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио