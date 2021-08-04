Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19

Мероприятия, запланированные в рамках празднования 30-летия независимости Кыргызстана, должны пройти с учетом соблюдения эпидемиологических требований. Об этом заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе заседания организационного комитета.

Руководители госорганов и местных органов власти рассказали о ходе подготовки к юбилейной дате. Запланировано проведение свыше 40 мероприятий по всей республике. В столице состоятся военный парад, парад трудящихся, в областях запланированы театрализованные представления, концерты, состязания акынов-импровизаторов, фотовыставки, фестивали дизайнеров и ремесленников, сказителей эпоса «Манас».

Улукбек Марипов подчеркнул важность проведения мероприятий на высоком организационном уровне. «Запланированные мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты, должны пройти с учетом обеспечения общественной безопасности, с соблюдением эпидемиологических требований. Приоритетное значение необходимо уделить завершению строительства жилых домов, социальных и военных объектов в Баткенской области», — отметил он.

По итогам совещания глава кабмина поручил своевременно выделять деньги на организацию праздничных мероприятий и ускорение строительных работ в Баткенской области.