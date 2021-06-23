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Власть

Все социальные выплаты будут производиться своевременно, обещает глава кабмина

«Все гарантированные государством социальные выплаты будут производиться своевременно и в полном объеме», — заявил глава кабинета министров Улукбек Марипов на совещании по исполнению доходной части республиканского бюджета.

Руководители госорганов предоставили информацию по поступлению налоговых и неналоговых платежей, таможенных сборов и страховых взносов. Рассмотрен ход реализации плана мероприятий, направленных на поддержку исполнения доходной части бюджета. Глава кабинета министров указал на необходимость качественного и своевременного выполнения утвержденных плановых показателей доходной части бюджета.

«Работа по исполнению доходной части бюджета должна быть проведена на самом высоком уровне. В текущем году были определенные непредвиденные расходы, что создало дополнительную нагрузку на бюджет. Поэтому каждый руководитель профильного государственного органа на своем уровне должен провести необходимые мероприятия, предусмотренные законом, в том числе по выводу бизнеса из тени, созданию условий для развития малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Улукбек Марипов.

По итогам совещания даны поручения профильным госорганам, в том числе по ускорению работы по цифровизации налоговых и таможенных процедур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198658/
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