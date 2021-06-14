Повторные выборы. Списки избирателей вывесили на участках в трех городах

Предварительные списки избирателей на повторных выборах депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше, и Токмаке, назначенные на 11 июля, вывешены на 326 избирательных участках. Граждане могут ознакомиться с ними и уточнить данные о себе.

Списки сформированы Государственной регистрационной службой и размещены также на государственном портале избирателей «Тизме» — https://tizme.gov.kg/

Число избирателей по трем городам составляет 610 тысяч 160 человек. Из них в Бишкеке смогут проголосовать 424 тысяч 853, в Оше — 148 тысяч 143, в Токмаке — 37 тысяч 164.

Каждый избиратель до 2 июля может уточнить себя в списке избирателей:

на государственном портале избирателей «Тизме» — «tizme.gov.kg»;

на своем избирательном участке;

позвонив на номера 1255 и 119 или отправив на номер 119 SMS с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности в списке избиратели вправе до 2 июля обратиться в соответствующую участковую комиссию с заявлением об уточнении данных, предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

При подаче заявления на избирательном участке гражданин обязательно проходит биометрическую идентификацию.

Избиратель может подать также электронное заявление об уточнении данных в списке через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале «Тизме» — «tizme.gov.kg». При этом избиратель проходит авторизацию/аутентификацию на основе Единой системы идентификации.

До 20 июня будет сформирован и размещен контрольный список избирателей, а окончательный будет сформирован до 3 июля.

ЦИК уточняет, что в список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются граждане 18 лет и старше, прошедшие биометрическую регистрацию, имеющие городскую прописку.

Членство в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте (либо записью на чипe ID-паспорта 2017 года образца).

Важно, чтобы актуальный адрес регистрации места жительства соответствовал указанному адресу или записи в чипе места жительства в паспорте.

Пройти биометрическую регистрацию или актуализировать свои паспортные данные можно в органах Государственной регистрационной службы (ЦОНы, паспортные столы и отделы ЗАГС).