В кабмине опять обсуждают доставку вакцин от COVID-19. Дальше слов не двигается

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросам поставки вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновница рассказала, что состоялся ряд переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в КР Ду Дэвэнь, представителем Детского фонда ООН в КР Кристин Жольм. Обсуждали вопрос оказания содействия в вопросах ускорения процесса доставки вакцин производства Sinopharm в республику.

«Стороны подтвердили готовность оказания содействия в этом вопросе. Ожидается, что в ближайшее время 150 тысяч доз доставят в страну. Кабинет министров и ЮНИСЕФ прорабатывают технические и финансовые вопросы по доставке вакцин. Вместе с тем профильными государственными органами проводится работа по доставке российской вакцины «Спутник V». Из республиканского бюджета выделены соответствующие финансовые средства. Отгрузка вакцины начнется в самое ближайшее время», — сказала Жылдыз Бакашова.

Отметим, что обещания доставки вакцин в республику в кабмине озвучивают постоянно, однако до сих пор их нет. Первая поступившая партия уже закончилась — на сегодня завершился первый этап вакцинации основной запланированной приоритетной группы (медики из группы риска — из скорой помощи, красных зон, работники социальной сферы, в том числе общеобразовательных учреждений), население старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Всего вакцинировано первой дозой 88 тысяч 733 человека, второй — 50 тысяч 287. Это ничтожно мало.

Вторую партию вакцины компании Sinopharm Минздрав обещал еще в апреле. Ранее, напомним, Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве. Но вакцины до сих пор нет. Вместе с тем в республике вновь растет число зараженных коронавирусом. По состоянию на сегодня таковых зарегистрировано 526 человек.