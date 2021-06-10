Встреча Садыра Жапарова с соотечественниками в Анкаре. О чем говорили

Президент Садыр Жапаров сегодня на встрече с кыргызстанцами в Анкаре рассказал о мерах по поддержке соотечественников за рубежом и работе, проводимой по облегчению их пребывания в Турецкой Республике.

По данным пресс-службы главы государства, в настоящее время в Турции проживает более 30 тысяч граждан Кыргызстана, из них более 2,5 тысячи — студенты.

В Турции в отношении кыргызстанцев ведется работа. Например, пересмотрены правила и стоимость оформления разрешения на работу для граждан Кыргызстана в Турции, отменены оплаты разрешения на работу за счет заявителя.

В настоящее время разрешение оплачивается прямым работодателем в Турции. Полная стоимость пакета документов для работы в Турции теперь составляет $80 вместо прежних $283.

Работающие в безвизовом режиме могут легализовать свое пребывание в Турции, не беспокоясь о выезде и повторном въезде. Для этого им необходимо получить справку от турецкого работодателя, после чего они получат разрешение работать в этой стране. Если срок пребывания истечет, он будет оштрафован.

1 ноября 2020 года вступило в силу административное соглашение между двумя государствами, согласно которому предусматривается установление равных прав граждан двух республик в области социального и пенсионного обеспечения.

Таким образом, с 1 ноября 2021-го граждане Кыргызстана смогут обращаться в компетентные органы Турции для получения пенсии за счет своих страховых взносов. Главное — официально заключать трудовые договоры с работодателями.

Садыр Жапаров поблагодарил соотечественников, которые в прошлом году оказывали поддержку родине в период пандемии, а также внесли вклад в восстановление населенных пунктов, пострадавших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области.

«Дорогие кыргызстанцы, нам нужен мир! Кыргызстан — правовое государство. Кыргызстан строго придерживается всех международных соглашений и будет продолжать это делать. Хочу подчеркнуть, что братская Турция хорошо относится к нам как к тюркоязычной стране и проявляет инициативу по оказанию помощи в строительстве поврежденных зданий в Баткенской области», — сказал он.

По словам президента, в ближайшие годы будут приняты посильные меры по обеспечению поступательного социально-экономического развития страны в различных отраслях, в том числе по созданию благоприятных условий для трудовой деятельности на родине.

Соотечественники интересовались вопросами миграционной политики, трудоустройства, упрощения визового режима, гражданства, медицинских услуг, предоставления квот для лечения кыргызстанцев, также были заданы вопросы личного характера.