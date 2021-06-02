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Власть

Назначен заместитель министра юстиции Кыргызстана

Министр юстиции Асель Чынбаева представила коллективу нового заместителя. Им назначен Орозбек Сыдыков. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Орозбек Сыдыков родился 7 мая 1987 года в Ошской области. Окончил Ошский государственный юридический институт, юрист, Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики, магистр по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в аппарате акыйкатчи в Ошской области. В Министерстве юстиции с 2014-го.

До назначения был заместителем начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196095/
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