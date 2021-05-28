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Власть

Строительство объездной дороги в Ак-Сай проконтролировал Садыр Жапаров

Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай в Баткенском районе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Основным назначением этой дороги является обеспечение объездного автомобильного маршрута вокруг территории Таджикистана до села Ак-Сай Баткенской области.

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Ее протяженность — 48 километров. Начаты работы на семи, подготовлена проектно-сметная документация на участок, пролегающий по высокогорному перевалу.

Отмечается, что глава государства придает большое значение строительству дороги до села Ак-Сай, имеющей стратегический характер.

Садыр Жапаров отметил важность строительства внутренних дорог в целом, которые являются одним из главных факторов экономического роста и устойчивого развития регионов.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195541/
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