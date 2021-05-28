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Власть

Камчыбек Ташиев поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Камчыбек Ташиев поздравил действующих пограничников и ветеранов службы с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Одним из примеров вашей доблести являются недавние события, где военнослужащие пограничники и бойцы отрядов специального назначения Пограничной службы с честью выдержали испытания во время конфликта в приграничном районе на юге страны. Благодаря вашим усилиям жители нашей страны могут спокойно спать в своих домах. Мы по праву гордимся вами и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Кыргызскую Республику», — сказал Ташиев.

Напомним, Пограничные войска Кыргызстана были выведены из ведения ГКНБ в сентябре 2012 года. Соответствующий указ подписал бывший в то время президентом Алмазбек Атамбаев. В ноябре прошлого года своим указом Садыр Жапаров вернул службу в ведение Государственного комитета национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195515/
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