Депутаты вспомнили про «Акчамат». Требуют отреагировать ГКНБ и Финразведку

Депутаты поручили Госкомитету национальной безопасности и Госслужбе финансовой разведки разобраться с происхождением средств на выдачу кредитов компаний «Акчамат» и «Сомо». Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что еще в марте просил госорганы разобраться с законностью работы компаний. Тогда ему ответили, что «Акчамат» перестал выдавать новые кредиты, а работает только по старым. Но на самом деле она продолжает предоставлять займы.

«Они работают без лицензии. Проценты по займам доходят до 1 тысячи процентов. При этом выплачивают в год всего лишь 700 тысяч сомов. Они могут продолжать работать, но только законно. Пусть получают лицензию и выплачивают полагающиеся налоги. А то получается, что создали нездоровую конкуренцию. Микрокредитным или микрофинансовым компаниям приходится брать лицензии, а они без них работают. Завтра и другие компании так начнут работать. Чтобы прекратить это, Нацбанку, Финразведке, ГКНБ необходимо принять меры», — подчеркнул нардеп.

Зампредседателя Нацбанка Айнура Тезекбаева подтвердила, что действительно ОсОО «Финтерминал» функционирует. Национальный банк с 2019 года проводил с ними встречи, направлял письма, что нужно получить лицензию. «На сегодня они выдают деньги как займы, а не кредиты», — добавила она.

Депутат Айнура Осмонова обратила внимание на необходимость проверки законности денег компании. «Откуда эти деньги появились? Если они работают, нарушая законы, выдавая такие высокие проценты, значит, явно кто-то «крышует» их. Деятельность этой компании нужно приостановить», — возмутилась она.

А парламентарий Гульшат Асылбаева напомнила, что компания выдает деньги по паспортам. Она посчитала это воровством персональных данных. «Это очень опасный прецедент. Необходимо приостановить их деятельность прямо сейчас. Нужно дать поручение правительству, здесь идет нарушение нескольких законов», — добавила она.