18:46
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Власть

Депутаты вспомнили про «Акчамат». Требуют отреагировать ГКНБ и Финразведку

Депутаты поручили Госкомитету национальной безопасности и Госслужбе финансовой разведки разобраться с происхождением средств на выдачу кредитов компаний «Акчамат» и «Сомо». Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Читайте по теме
Несмотря на запрет, терминалы «Акчамат» выдают кредиты. Кто крышует?

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что еще в марте просил госорганы разобраться с законностью работы компаний. Тогда ему ответили, что «Акчамат» перестал выдавать новые кредиты, а работает только по старым. Но на самом деле она продолжает предоставлять займы.

«Они работают без лицензии. Проценты по займам доходят до 1 тысячи процентов. При этом выплачивают в год всего лишь 700 тысяч сомов. Они могут продолжать работать, но только законно. Пусть получают лицензию и выплачивают полагающиеся налоги. А то получается, что создали нездоровую конкуренцию. Микрокредитным или микрофинансовым компаниям приходится брать лицензии, а они без них работают. Завтра и другие компании так начнут работать. Чтобы прекратить это, Нацбанку, Финразведке, ГКНБ необходимо принять меры», — подчеркнул нардеп.

Зампредседателя Нацбанка Айнура Тезекбаева подтвердила, что действительно ОсОО «Финтерминал» функционирует. Национальный банк с 2019 года проводил с ними встречи, направлял письма, что нужно получить лицензию. «На сегодня они выдают деньги как займы, а не кредиты», — добавила она.

Депутат Айнура Осмонова обратила внимание на необходимость проверки законности денег компании. «Откуда эти деньги появились? Если они работают, нарушая законы, выдавая такие высокие проценты, значит, явно кто-то «крышует» их. Деятельность этой компании нужно приостановить», — возмутилась она.

А парламентарий Гульшат Асылбаева напомнила, что компания выдает деньги по паспортам. Она посчитала это воровством персональных данных. «Это очень опасный прецедент. Необходимо приостановить их деятельность прямо сейчас. Нужно дать поручение правительству, здесь идет нарушение нескольких законов», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193698/
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
«Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Популярные новости
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Владимир Путин и&nbsp;Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с&nbsp;Кыргызстаном Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с Кыргызстаном
Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин &laquo;Раритет&raquo; под угрозой закрытия Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин обсудили конфликт на&nbsp;границе Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили конфликт на границе
Бизнес
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
11 мая, вторник
18:45
США считают, что конфликт на кыргызско-таджикской границе не урегулирован США считают, что конфликт на кыргызско-таджикской грани...
18:44
Посол России: Поставки вакцины «Спутник V» в Кыргызстан будут продолжены
18:34
+1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
18:30
12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
Всемирный банк готов помочь Кыргызстану преодолеть последствия пандемии COVID-19