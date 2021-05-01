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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Улукбек Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов баткенцам

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости жителям Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня Улукбек Марипов провел совещание по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. В нем приняли участие представители государственных органов.

На совещании отметили, что в настоящее время ситуация в регионе оценивается как стабильная.

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Премьер сказал, что в первую очередь необходимо позаботиться о местном населении, обеспечив их продуктами первой необходимости, медикаментами и средствами гигиены. Он подчеркнул, что должна быть обеспечена их бесперебойная поставка.

Улукбек Марипов также добавил, что в рамках работы созданного правительством штаба «Помощь Баткену» в ближайшее время в Баткенскую область будет направлена партия гуманитарного груза.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192445/
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