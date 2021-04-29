Улукбек Марипов пригласил Михаила Мишустина осенью приехать в Кыргызстан

Премьер-министр Улукбек Марипов и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы правительства в Казань. Улукбек Марипов отметил, что первый зарубежный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию придал новый импульс традиционно высокой динамике стратегического партнерства.

«Хочу поблагодарить российскую сторону за предоставление первой партии российской вакцины COVID-19 на грантовой основе. С 1 апреля 2021 года наша страна официально присоединилась к системе «Путешествую без COVID-19», — сказал он.

Улукбек Марипов пригласил Михаила Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом осенью для участия в торжественной церемонии закрытия перекрестного года, которая пройдет в Бишкеке.