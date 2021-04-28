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Власть

Премьер-министр и региональный директор ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Улукбек Марипов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Нил Маккейн обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер поблагодарил ЕБРР за оказываемую стране поддержку, направленную на социально-экономическое развитие республики, и отметил важность каждого реализуемого проекта.

«Для нас ценна поддержка, оказываемая с вашей стороны отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы кабмина Кыргызстана, направленные на стабилизацию экономической ситуации», — сказал Улукбек Марипов.

Нил Маккейн в свою очередь рассказал о деятельности и приоритетах банка, включая оказание помощи в проведении реформ.

Стороны обсудили вопросы реализации проектов в сфере транспортной и дорожной инфраструктуры, реабилитации систем водоснабжения и ирригации в ряде городов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191939/
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