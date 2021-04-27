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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Партия «Эмгек» вложила в избирательную кампанию больше всех

Бишкекская и Ошская территориальные избирательные комиссии подводят итоги выборов в горкенеши, прошедших 11 апреля. Уточняется, что партии должны были до 21 апреля предоставить отчеты о тратах на избирательную кампанию. Три политорганизации — «Улуу журт», «Айкол Кыргызстан», Партия зеленых — до сих пор не сдали финансовые отчеты.

Отмечается, что лидером по доходам и расходам на выборах в БГК стала партия «Эмгек». Поступления составили 12 миллионов 767 тысяч сомов, расходы — 12 миллионов 765 тысяч.

На счет партии «Ак Бата» поступило 12 миллионов 278 тысяч сомов, израсходовано 12 миллионов 274 тысячи.

«Социал-демократы Кыргызстана» собрали на счет 10 миллионов 270 тысяч сомов, расходовали 10 миллионов 262 тысячи.

Меньше всего потратила партия «Айкол Кыргызстан». Ее поступления составили 70 тысяч 250 сомов, расходы — 69 тысяч 600.

В Оше в выборах принимали участие девять политических партий. Самые крупные траты — у партии «Ата Журт Кыргызстан». Поступления — 4 миллиона 45 тысяч сомов, расходы — 4 миллиона 43 тысячи. Меньше всех потратила партия «Улуу журт» — 138 тысяч сомов, расходы — 137 тысяч.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191693/
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