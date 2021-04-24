Скандал с НДПК. Илим Карыпбеков выразил недоверие главе ЦИК

Кандидат № 1 в списке партии НДПК Илим Карыпбеков выразил недоверие главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Центризбирком приступил к рассмотрению жалобы НДПК, которую она направила ранее в ЦИК на решение ТИК.

Ранее, напомним, рабочая группа ЦИК поддержала территориальную комиссию Бишкека.

Нуржан Шайлдабекова ранее отметила, что есть логика в решении Бишкекской ТИК, отменившем регистрацию списка кандидатов НДПК и признавшем бюллетени с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными. Илим Карыпбеков посчитал, что Шайлдабекова предвзята.

В свою очередь член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила, что партии, практикующие подкуп, развращают избирателя, такие факты следует жестко пресекать. А партии, замешанные в таком грубом нарушении, снимать. «Я увидела эту переписку, видеофакты, и поняла, что это была система. И это недопустимо. У вас есть факты подкупа, я в этом убедилась», — заявила Гульнара Джурабаева.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.