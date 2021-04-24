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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. В ЦИКе назвали решение рабочей группы нелогичным

Центризбирком приступил к рассмотрению жалобы НДПК, которую она направила ранее в ЦИК на решение ТИК.

Ранее, напомним, рабоча группа ЦИК поддержала территориальную комиссию Бишкека.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев считает решение рабочей группы нелогичным.

«Есть ли у членов рабочей группы логика? Судя по их решению, нет. Выявлены всего два факта и на двух участках. По ним еще ведется следствие. А как тогда быть с другими участками? У нас 228 участков. Если суд установит, что этот кандидат виновен, у него появится судимость, мы его и так лишим мандата. Но при чем тут партия с голосами, отданными за нее, если нарушения были только на двух УИК и фигурировали в них два конкретных человека? Однако их вину нужно доказать», — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что в решении рабочей группы логика есть. «Если отменяется регистрация списка партии, то аннулируются и бюллетени с голосами за эту политическую организацию», — отметила она.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191386/
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