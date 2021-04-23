Скандал с НДПК. Глава Бишкекской ТИК считает, что решение законно и правомерно

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК приступила к рассмотрению жалобы НДПК, которую она направила ранее в ЦИК на решение ТИК.

По словам представителей Первомайского РОВД, подозреваемому в подкупе избирателей Нурдину Абдыкадырову направлено уведомление о подозрении, однако он его не получил. Поскольку, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, он скрывается, поэтому документ ему вручен заочно. Представитель интересов НДПК Улан Дастан уулу отметил, что такой нормы в УПК нет. Правоохранители на это замечание не отреагировали.

Не прозвучало также ответа на вопрос, на каком основании была отменена регистрация всего списка партии, если фигурантом дела проходит конкретный человек. Вместе с тем глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов заявил, что при вынесении решения комиссия руководствовалась не фейками или домыслами, а фактами. Копии предоставили МВД и ГКНБ.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными. «Есть показания свидетелей, которые получили деньги и проголосовали», — сказал Кайрат Маматов и добавил, что другой кандидат НДПК Касымов сам признался, что использовал деньги личные, а не избирательного фонда.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.