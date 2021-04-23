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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Крики о багажнике, полном денег, на деле оказались фейком

Кандидат в депутаты от НДПК Кубанычбек Конгантиев призвал членов координационной группы оперативного реагирования ЦИК принять объективное решение в отношении партии. Сегодня она приступила к рассмотрению жалобы на решение ТИК.

По словам Кубанычбека Конгантиева, идет дискредитация НДПК. Он обратил внимание рабочей группы на то, что неизвестные сняли видео 13-14 марта и только в день выборов выкинули в Сеть.

«Если хронологию рассмотреть, то такой вывод очевиден. Насколько я знаю, этот момент никто не пытался выяснить законно — путем досудебного разбирательства. Парень, снявший видео, объяснил свой поступок пристрастием к секретным съемкам. А как этот материал попал в СМИ и соцсети, он объяснить не может. Якобы у него украли телефон», — отметил Кубанычбек Конгантиев.

Он также остановился на инциденте рядом с УИК № 1208. «Есть видео на 29 минут, но никто его смотреть не будет. Есть второе видео, где женщина кричит про полный багажник денег, причем кричит истерично и громко. Налицо привлечение общественного внимания для того, чтобы дискредитировать этот процесс. Но никаких денег в багажнике не нашли. Такие вбросы практикуются, чтобы косвенно повлиять на итоги голосования. Потом ТИК получает эти материалы, каким-то спешным образом в два часа ночи принимает решение. Речь идет о 15 тысячах избирателей. Они звонят и требуют справедливости», — сказал Кубанычбек Конгантиев.

Безграмотными и безответственными действия ТИК Бишкека назвал другой кандидат от НДПК Илим Карыпбеков. «Спор может идти по поводу конкретного участка, но не по всем 228 участкам», — заметил он.

В НДПК призывают председателя Центризбиркома и его членов не идти на поводу у отдельных политических групп и принять объективное законное решение в пользу более чем 14 тысяч избирателей столицы, проголосовавших за партию.

Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191336/
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