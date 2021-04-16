США разочарованы прекращением уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова

Соединенные Штаты Америки выражают разочарование по поводу освобождения лидера организованной преступности Райымбека Матраимова. Заявление распространило посольство США в Кыргызстане.

Дипмиссия напоминает, что Райымбек Матраимов подвергнут санкциям Глобального списка Магнитского Госдепартамента и Казначейства США, а также визовым санкциям.

«За его участие в коррупционной таможенной схеме, в результате которой из Кыргызстана было отмыто не менее $700 миллионов — средства, которые могли быть использованы правительством по таким приоритетным направлениям, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство и пенсии. Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — говорится в заявлении.

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В дипмиссии добавили, что сотрудничество между правоохранительными органами США и КР в борьбе с организованной преступностью и коррупцией продолжается.

«Мы работаем с правоохранительными органами Кыргызстана над выявлением собственности и финансовых интересов, принадлежащих Матраимову, которые могут быть заморожены в соответствии с требованиями управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Возвращение Соединенными Штатами в 2019 году $4,5 миллиона коррупционных денег Максима Бакиева свидетельствует о приверженности США борьбе с коррупцией и возвращению украденных активов кыргызскому народу», — говорится в тексте.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.

А в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали первое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.