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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Жогорку Кенеше выступают в защиту женщин-кандидатов на местных выборах

Победившие на местных выборах партии теперь пытаются вытеснить кандидатов-женщин из своих списков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявили несколько депутаток.

Они обратились к ЦИК с требованием обеспечить сохранение 30-процентной гендерной квоты в списке каждой из прошедшей в местные кенеши партий.

По словам Айсулуу Мамашовой, после выборов женщины вынуждены бороться за свои мандаты.

«Во время выборов женщинами пользуются, потом выкидывают. ЦИК, президент, прокуратура — необходимо проследить. Женщины обращаются, говорят, им угрожают политбоссы. К сожалению, такое было и в парламенте, когда выдавливали женщин. Поэтому сейчас в Жогорку Кенеше нас всего 19 процентов. Призываю женщин бороться за свои права. Они такие же депутаты, как и мужчины. Дайте женщинам поработать во благо страны», — обратилась Айсулуу Мамашова к властям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190187/
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