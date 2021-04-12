Митинг против итогов выборов в БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста

В Бишкеке около здания ЦИК проходит митинг представителей партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский горкенеш.

Один из участников Ырысбек Тойбеков заявил, что представители политорганизаций намерены выйти на акцию протеста на площадь в случае, если Центризбирком не отменит итоги голосования.

«Нас будет гораздо больше, если итоги выборов не будут отменены. Было много фактов нарушений, зафиксированных на фото и видео. С гонки снимали только кандидатов, а не сами партии. Это несправедливо. Эта власть наступает на те же грабли, на которые наступала предыдущая», — сказал он.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).