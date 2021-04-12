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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Партии просят президента поменять избирательную систему

В столице около здания Центризбиркома проходит митинг представителей партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский горкенеш.

Кандидат в депутаты от партии «Улуу Журт» Анарбек Катаганов обратился к президенту с просьбой поменять избирательную систему.

«Одна партия 15 миллионов сомов тратит, другая — меньше. Выходишь из подъезда, на двери наклеена брошюра одной партии, через полчаса предыдущую рекламу содрали, на ее место наклеили новую. Должна быть борьба идей и программ, а не денег», — подчеркнул он.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/189827/
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