Итоги выборов. У здания ЦИК проходит митинг сторонников проигравших партий

В Бишкеке около здания ЦИК проходит митинг представителей партий, проигравших выборы в местные кенеши.

На акцию протеста вышли сторонники ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу Журт», КСП, «Улутман».

По словам одного из участников акции Амантура Манапбаева, не согласные с итогами выборов требуют проведения повторных. По его данным, некоторые конкуренты вели нечестную борьбу, в частности, осуществляли подкуп избирателей.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).