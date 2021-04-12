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Власть

В ЖК подняли вопрос соответствия министра здравоохранения своей должности

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению прозвучало предложение обратиться к президенту и премьер-министру, чтобы они рассмотрели соответствие Алымкадыра Бейшеналиева должности министра здравоохранения и социального развития.

Комитет планировал рассмотреть некоторые протокольные поручения парламента, но из-за отсутствия Алымкадыра Бейшеналиева был вынужден перенести вопросы.

Депутат Тазабек Икрамов отметил, что давал протокольное поручение две недели назад. «Министр знал об этом, должен был прийти. Думаю, нужно дать депутатскую оценку. Он говорит, что на приеме у президента, но так ли это? Еще он говорит, что пришел из партии «Мекенчил», в хороших отношениях с главой государства», — сказал он.

Члены комитета поддержали предложение о рассмотрении соответствия Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189821/
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