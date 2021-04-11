Итоги выборов. Партия «Наш народ» будет расследовать факты подкупа избирателей

Юристы партии «Наш народ» с завтрашнего дня начнут разбираться по фактам подкупа избирателей и других нарушений на участках. Об этом 24.kg сообщил председатель политобъединения Аскар Алмаз уулу.

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По его словам, в тех участковых избирательных комиссиях столицы, где подтвердятся нарушения, нужно отменять результаты голосования.

«Ребята, можно сказать, с улиц собрались и объединились. У нас было соперничество с гигантами политики, у которых есть деньги и влияние. Но, несмотря на фальсификации, факты подкупов избирателей, народ уже проснулся. Завтра юристы будут разбираться по нарушениям, потому что сейчас выходить и кричать о несогласии будет неправильно», — рассказал он.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.