МВД: Во время выборов тяжких преступлений не зарегистрировано

Во время выборов в местные кенеши и референдума тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, с 5 апреля сотрудники органов внутренних дел были переведены на усиленный режим несения службы.

Улан Ниязбеков отметил, что все сообщения о нарушениях выборного процесса, поступающие в МВД, тщательно проверяются, по итогам проверки им будет дана юридическая оценка.

«В целом возложенные на органы внутренних дел задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности осуществлены в полном объеме», — заключил чиновник.