21:57
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

МВД: Во время выборов тяжких преступлений не зарегистрировано

Во время выборов в местные кенеши и референдума тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, с 5 апреля сотрудники органов внутренних дел были переведены на усиленный режим несения службы.

Улан Ниязбеков отметил, что все сообщения о нарушениях выборного процесса, поступающие в МВД, тщательно проверяются, по итогам проверки им будет дана юридическая оценка. 

«В целом возложенные на органы внутренних дел задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности осуществлены в полном объеме», — заключил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189663/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Токмаке 47,7 процента получила партия «Эмгек»
Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов
В городе Ош за съемку на избирательном участке задержали журналиста
Выборы в БГК. Представителей одной из партий подозревают в подкупе
Референдум по Конституции. Милиция начала проверку по факту давления на медиков
С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция
Выборы в БГК. Подозреваемый в подкупе избирателей оказался пьяным: он оштрафован
Референдум по Конституции. Глава горздрава принуждает медиков обеспечить явку
Местные выборы. Еще один кандидат от партии пришла на участок как наблюдатель
Местные выборы и референдум. Наблюдатели зафиксировали 50 нарушений
Популярные новости
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
21:41
Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милиция ничего не нашла Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милици...
21:28
Местные выборы. В Токмаке 47,7 процента получила партия «Эмгек»
21:21
Местные выборы. В Караколе лидирует партия «Бирге-Вместе»
21:15
Райымбек Матраимов не смог проголосовать, а у Атамбаева проблем не возникло
21:13
Местные выборы. В городе Ош семипроцентный барьер преодолели три партии