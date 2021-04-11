Референдум по Конституции. На 12.00 явка избирателей составила 12,9 процента

За четыре часа голосования на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 12,9 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего свои голоса отдали 465 тысяч 121 человек. В том числе в Бишкеке — 41 тысяча 861 человек, или 9,95 процента избирателей, в Оше — 28 тысяч 941 (19,05 процента), Чуйской области — 60 тысяч 455 (10,13 процента), Ошской — 100,5 тысячи (13,77 процента), Джалал-Абадской — 101 тысяча 858 (15,14 процента), Иссык-Кульской — 38 тысяч 548 (12,4 процента), Нарынской — 29 тысяч 702 (14,54 процента), Таласской — 21 тысяча 787 (13,66 процента), Баткенской — 40 тысяч 696 (13,54 процента). За рубежом проголосовали 773 человека (1,32 процента).