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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров призвал граждан активно участвовать в выборах

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам, после того как проголосовал на выборах депутатов и референдуме на избирательном участке № 1053.

24.kg
Фото 24.kg. Садыр Жапаров

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан много раз менял Конституцию, постоянно переписывая ее у других стран.

«В этот раз мы впервые подготовили Основной закон сами. Если народ поддержит его, то с завтрашнего дня будем жить по новой Конституции. Я, как президент, призываю граждан сегодня активно участвовать в выборах. У каждого должен быть свободный выбор», — отметил Садыр Жапаров.

В Кыргызстане стартовало голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189541/
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