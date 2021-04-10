Работникам культуры, искусства и информации повышена зарплата. Кому и насколько

С 1 июля 2021 года повышена заработная плата работников культуры, искусства и информации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным пресс-службы кабмина, решение принято в целях улучшения условий оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации.

Согласно документу, повышается заработная плата работникам учреждений культуры, имеющих статус «национальный» или почетное звание «академический», на 20 процентов.

Ранее решением правительства зарплата работникам учреждений культуры, имеющих статус «национальный», была повышена на 80 процентов.

Работникам других учреждений культуры, искусства и информации, в том числе находящихся в ведении органов местного самоуправления, предусмотрено повышение заработной платы на 50 процентов.