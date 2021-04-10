Местные выборы и референдум. В избирательные комиссии поступило 154 жалобы

В период предвыборной кампании в избирательные комиссии поступило 154 сигнала. Об этом на брифинге для международных наблюдателей сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в реестре жалоб зарегистрирована 81 из них, по ним ведется работа совместно с правоохранительными органами. По остальным даны ответы.

«Половина сигналов поступила от избирателей, часть от СМИ, от наблюдателей поступило восемь сигналов, от политических партий — 19», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что избирательные комиссии могут привлекать кандидатов и партии за нарушения согласно законодательству. «Отменена регистрация шести кандидатов в депутаты, вынесено 29 предупреждений политпартиям и кандидатам за различные нарушения, в основном правил агитации», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

«Правоохранительные органы зарегистрировали в Едином реестре преступлений 35 сообщений, по ним ведется досудебное расследование, предъявлено четыре уведомления о подозрении в преступлении», — заключила она.