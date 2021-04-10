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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Впервые введен избирательный залог для кандидатов в сельсоветы

На выборах впервые введен избирательный залог для кандидатов-самовыдвиженцев в сельские кенеши. Об этом на брифинге для международных наблюдателей сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, залог составляет 1 тысячу сомов.

«Это минимальный залог, но он позволяет нам регулировать и повышать ответственность кандидатов», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что особенность этой выборной кампании — финансовая прозрачность избирательных фондов кандидатов. «Она обеспечивается через ресурс «Талапкер». На нем размещаются следующие данные: информация о партии, список кандидатов, программа партии и кандидатов и сведения об избирательном фонде. Здесь простые формы: кто, сколько, когда внес в избирательный фонд средства и кому, сколько и за какие товары и услуги заплатил. Все это публикуется», — заметила Нуржан Шайлдабекова.

Местные выборы пройдут завтра, 11 апреля, в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189478/
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