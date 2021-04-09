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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Кандидата одной из партий в Джалал-Абаде уличили в подкупе

Установлен факт подкупа голосов избирателей кандидатом в депутаты в Джалал-Абадский городской кенеш. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В управление ГКНБ по Джалал-Абадской области поступила информация о фактах подкупа избирателей со стороны агитаторов «Онугуу-Прогресс»,  участвующей в гонке. В ходе следственных мероприятий подтвердились сведения, что один из кандидатов раздает продуктовые наборы через жительниц Джалал-Абада. Факт зарегистрирован в ЕРПП. 

ТИК Джалал-Абада вынесла партии официальное предупреждение. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189426/
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