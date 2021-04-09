Местные выборы. Кандидата одной из партий в Джалал-Абаде уличили в подкупе

Установлен факт подкупа голосов избирателей кандидатом в депутаты в Джалал-Абадский городской кенеш. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В управление ГКНБ по Джалал-Абадской области поступила информация о фактах подкупа избирателей со стороны агитаторов «Онугуу-Прогресс», участвующей в гонке. В ходе следственных мероприятий подтвердились сведения, что один из кандидатов раздает продуктовые наборы через жительниц Джалал-Абада. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

ТИК Джалал-Абада вынесла партии официальное предупреждение. Ведется следствие.