Независимые дебаты НДПК и «Реформы». Клара Сооронкулова о том, зачем идет в БГК

В Бишкекский горкенеш должна прийти команда. Об этом в прямом эфире независимых дебатов заявила лидер «Реформы» Клара Сооронкулова.

По ее словам, у политорганизации, которую она возглавляет, общие цели и задачи.

Отвечая на вопрос о связи с криминалитетом некоторых членов партии, Клара Сооронкулова ответила: «У нас президент опосредованно или прямо связан с криминалитетом. Если пораспрашивать, каждый может быть опосредованно связан с криминалом».

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.