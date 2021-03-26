Артем Новиков провел встречу с жителями жилмассива «ТЭЦ-2»

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с гражданами, проживающими в домах вокруг территории ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Жители подняли проблемные вопросы, связанные с трансформацией земельных участков, доступом к получению медицинских и образовательных услуг от государства, получением паспорта и других документов. Они также выразили опасения относительно сноса или переноса их жилых домов.

Артем Новиков отметил, что на сегодня никаких решений по сносу и переносу жилых домов граждан приниматься не будет.

Он признал, что вопрос по возобновлению работы ТЭЦ-2 стоит на повестке дня, городу необходимы новые энергомощности. Она будет работать на природном газе, то есть уровень выбросов в воздух будет ниже. По всем экологическим стандартам, техническим требованиям для запуска этого инфраструктурного объекта необходима положенная территория, часть которой на сегодня застроена частными домами. Сейчас правительству надо подготовить предварительное технико-экономическое обоснование проекта, чтобы изучить и просчитать все экологические и технические стандарты с учетом современных установок на объекте, а также возможности ее работы в принципе.

«Нужно оценить уровень выбросов в воздух с тем, чтобы в дальнейшем у жителей близлежащих домов не возникало нареканий и жалоб. Мы накануне проработали несколько вариантов, в том числе перенос трубы. Разработка предТЭО и ТЭО позволят понять, насколько получится сократить санитарный радиус ТЭЦ-2 с учетом применения современных технологий. Разработка этой документации занимает от 6 до 12 месяцев. До понимания технических параметров модернизации ТЭЦ-2 и возможности ее модернизации вопросы по сносу или переносу домов даже подниматься не будут», — заверил Артем Новиков.

Первый вице-премьер также отметил, что у жителей жилмассива будут решены вопросы по постановке на временный учет, доступу к медицинским и образовательным государственным услугам.

«Люди 16 лет живут в этих местах. Мы не можем одним росчерком пера оставить людей на улице. Будем искать согласованные решения. Соответствующие поручения уже даны», — заключил Артем Новиков.