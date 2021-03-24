Депутат предлагает повысить для офицеров возраст пребывания на службе

Депутат парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает поднять для офицеров возрастной ценз пребывания на военной службе. Он инициировал соответствующий проект закона.

По его словам, в соответствии с нормами части 1 статьи 30 Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» установлены следующие возрастные ограничения пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе:

капитан — 43 года;

майор, подполковник — 48 лет;

полковник — 53 года;

генерал-майор — 58 лет;

генерал-лейтенант и выше — 63 года.

Нурбек Сыдыгалиев считает, что действующие возрастные рамки ограничивают право военнослужащих на труд. Поскольку по физическим показателям они вполне пригодны для службы.

Он также добавил, что в России и Казахстане офицеры не уходят так рано на пенсию, как в Кыргызстане, что позволяет этим странам более эффективно и плодотворно использовать кадровый потенциал в Вооруженных силах.

Депутат считает, что возраст должен быть увеличен для офицеров в среднем на два года:

до капитана — 45 лет;

майор — 48 лет;

подполковник — 50 лет;

полковник — 55 лет;

генерал-майор — 60 лет;

генерал-лейтенант и выше — 65 лет.

Продление срока службы военнослужащих сверх предельного возраста пребывания на военной службе дозволяется в исключительных случаях при невозможности исполнения должностных обязанностей другими лицами на срок до 3 лет по ходатайству общего собрания военнослужащих (для офицерского состава — офицерского собрания) воинской части на основании решения коллегии государственного органа, в котором он несет службу.