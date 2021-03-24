11:04
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Власть

Депутат предлагает повысить для офицеров возраст пребывания на службе

Депутат парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает поднять для офицеров возрастной ценз пребывания на военной службе. Он инициировал соответствующий проект закона.

По его словам, в соответствии с нормами части 1 статьи 30 Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» установлены следующие возрастные ограничения пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе:

  • капитан — 43 года;
  • майор, подполковник — 48 лет;
  • полковник — 53 года;
  • генерал-майор — 58 лет;
  • генерал-лейтенант и выше — 63 года.

Нурбек Сыдыгалиев считает, что действующие возрастные рамки ограничивают право военнослужащих на труд. Поскольку по физическим показателям они вполне пригодны для службы.

Он также добавил, что в России и Казахстане офицеры не уходят так рано на пенсию, как в Кыргызстане, что позволяет этим странам более эффективно и плодотворно использовать кадровый потенциал в Вооруженных силах.

Депутат считает, что возраст должен быть увеличен для офицеров в среднем на два года:

  • до капитана — 45 лет;
  • майор — 48 лет;
  • подполковник — 50 лет;
  • полковник — 55 лет;
  • генерал-майор — 60 лет;
  • генерал-лейтенант и выше — 65 лет.

Продление срока службы военнослужащих сверх предельного возраста пребывания на военной службе дозволяется в исключительных случаях при невозможности исполнения должностных обязанностей другими лицами на срок до 3 лет по ходатайству общего собрания военнослужащих (для офицерского состава — офицерского собрания) воинской части на основании решения коллегии государственного органа, в котором он несет службу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187379/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП
Прыжок длиною в жизнь. Есть такая профессия — Родину с неба защищать
Задержанный с наркотиками военный служил в войсковой части Генштаба
В Госкомитете по делам обороны подрались полковники. Прокуратура ведет проверку
Наведите порядок! Военный правозащитник обратился к Садыру Жапарову
Военнослужащие высказали недовольство. Что ответила Генпрокуратура
Ветераны Вооруженных сил вышли на митинг
В Бишкеке избили военнослужащего. Подозреваемого отпустили под домашний арест
Во время беспорядков в Бишкеке митингующие избили водителя и угнали грузовик
Беспорядки в Бишкеке. Военная техника поехала в сторону госрезиденции
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 марта
Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ
Грузоперевозки в&nbsp;Казахстан. Водители фур жалуются на&nbsp;дорогие ПЦР-тесты Грузоперевозки в Казахстан. Водители фур жалуются на дорогие ПЦР-тесты
Третья волна COVID-19. В&nbsp;кабмине заговорили о&nbsp;дополнительных мерах защиты Третья волна COVID-19. В кабмине заговорили о дополнительных мерах защиты
Бизнес
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
24 марта, среда
10:55
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отче...
10:50
Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
10:43
Депутат предлагает повысить для офицеров возраст пребывания на службе
10:40
В Кыргызстане коронавирусом болеет 991 человек, 151 — в тяжелом состоянии
10:32
В парламенте еще один новый депутат